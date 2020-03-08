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Власть продолжает говорить, что Крым — это Украина, но уже не говорит о том, что Россия — оккупант, — Чубаров
Украинское общество хотят протестировать на возможность уступки стране-агрессору. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«За этими утверждениями (о возможной подачи воды в оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. — Авт.), а затем их опровержениями — есть какой-то план. Кто-то очень хочет протестировать украинское общество на возможность уступки русским оккупантам. Но могу вас заверить, что никто не позволит никому поступиться суверенитетом Украины», — заявил он, передает «Голос Америки».
По словам Чубарова, в последнее время риторика украинской власти по Крыму изменилась.
«Очень изменилась. Власть продолжает говорить, что Крым — это украинская территория, которую мы вернем, но не говорит о том, кто виноват в том, что эта территория оккупирована. Не говорит о Российской Федерации, как факторе всех этих событий», — сказал он.
Чубаров уверен, что мир с Россией на условиях уступок агрессору окончится плачевно для политиков, которые согласятся на него.
«Как только такой план будет реализован, и Россия начнет уничтожать все украинское, люди придут и схватят за горло не врага, а того, кто страну к этому привел. Главное, чтобы люди понимали последствия этих желаний. И это желание мира без полной правды — это огромная угроза, прежде всего для политиков, которые эту идею пропагандируют», — говорит он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением о том, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым.
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