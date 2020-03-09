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Обвал цен на нефть: в сети припомнили меткую песню Слепакова (видео)

16:19 9 марта 2020 24
Семен Слепаков
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как Саудовская Аравия обвалила цены на нефть, в России началась паника. Несмотря на то, что близкие к власти журналисты пытаются доказать, что нынешнее падение цены на «черное золото» — это часть плана руководства России, в это никто не верит.

Многие сразу вспомнили слова песни известного российского актера Семена Слепакова, написанной еще в 2015 году и посвященной нефти, которая актуальна и сейчас.

«Многоуважаемые те, кто у руля
Нашего большого нефтяного корабля,
Че-то я не понял, как же вышло так?
Вы же говорили, будет все ништяк!

Вы все эти годы дружно нефть качали,
Вы не знали меры, горя и печали,
Вы день и ночь трудились, служа своей отчизне,
Что хватит этих денег вам на десять тысяч жизней,

Что как жить, ребята? Я простой рабочий
У меня из накоплений только камни в почках
Совсем немного мяса на поверхности костей,
Могу я не дождаться хороших новостей!"

В сети пишут, что песня, написанная несколько лет назад, актуальна и сейчас. Простой народ чувствует все скачки цен не «черное топливо», а власть только богатеет, ей все нипочем.

Напомним, резкое падение мировых цен на нефть сразу привело к ослаблению российской валюты

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