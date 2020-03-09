Обвал цен на нефть: в сети припомнили меткую песню Слепакова (видео)

Мир

После того, как Саудовская Аравия обвалила цены на нефть, в России началась паника. Несмотря на то, что близкие к власти журналисты пытаются доказать, что нынешнее падение цены на «черное золото» — это часть плана руководства России, в это никто не верит.

Многие сразу вспомнили слова песни известного российского актера Семена Слепакова, написанной еще в 2015 году и посвященной нефти, которая актуальна и сейчас.

«Многоуважаемые те, кто у руля

Нашего большого нефтяного корабля,

Че-то я не понял, как же вышло так?

Вы же говорили, будет все ништяк!

Вы все эти годы дружно нефть качали,

Вы не знали меры, горя и печали,

Вы день и ночь трудились, служа своей отчизне,

Что хватит этих денег вам на десять тысяч жизней,

Что как жить, ребята? Я простой рабочий

У меня из накоплений только камни в почках

Совсем немного мяса на поверхности костей,

Могу я не дождаться хороших новостей!"

В сети пишут, что песня, написанная несколько лет назад, актуальна и сейчас. Простой народ чувствует все скачки цен не «черное топливо», а власть только богатеет, ей все нипочем.

Напомним, резкое падение мировых цен на нефть сразу привело к ослаблению российской валюты

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