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В Италии из-за коронавируса взбунтовались заключенные, уже есть жертвы
В Италии, где из-за коронавируса закрыли все школы и высшие учебные заведения, власти ввели ограничения для заключенных тюрем. Это вызвало массовые возмущения, погибли люди.
Бунт начался в воскресенье, 8 марта, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму, пытаясь убежать.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить бегство 500 заключенных. Однако некоторые смогли проникнуть в медпункт и добрались до метадона и других препаратов.
Всего, по данным Reuters, заключенные в четырех итальянских тюрьмах восстали из-за новых правил (запрет на свидания с родственниками с 8 по 22 марта), призванных помочь сдержать коронавирус. Хаос и неповиновение полицейским зафиксировали в тюрьмах Неаполя, Модены, Фрозиноне и Александрии.
В результате беспорядков несколько сотрудников тюрем получили ранения
По информации главы тюремной администрации Италии Франческо Басентини, восстания заключенных прошли по всей стране.
Министерство юстиции заявило, что в нескольких тюрьмах устроили поджоги, причинившие серьезный ущерб.
Напомним, вспышка инфекции COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 9 марта в мире зарегистрировано более 110 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 3825 — летальные.
Италия к началу марта стала главным мировым очагом распространения COVID-2019. По последним данным, в стране погибли уже 366 человек.
Как сообщали «ФАКТЫ», о заражении COVID-19 заявил итальянский политик Никола Дзингаретти, лидер Демократической партии Италии.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...