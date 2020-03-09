24.81 / 25.32 27.85 / 28.61
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Италии из-за коронавируса взбунтовались заключенные, уже есть жертвы

16:48 9 марта 2020 290
бунт заключенных
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Италии, где из-за коронавируса закрыли все школы и высшие учебные заведения, власти ввели ограничения для заключенных тюрем. Это вызвало массовые возмущения, погибли люди.

Бунт начался в воскресенье, 8 марта, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму, пытаясь убежать.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить бегство 500 заключенных. Однако некоторые смогли проникнуть в медпункт и добрались до метадона и других препаратов.

Всего, по данным Reuters, заключенные в четырех итальянских тюрьмах восстали из-за новых правил (запрет на свидания с родственниками с 8 по 22 марта), призванных помочь сдержать коронавирус. Хаос и неповиновение полицейским зафиксировали в тюрьмах Неаполя, Модены, Фрозиноне и Александрии.

В результате беспорядков несколько сотрудников тюрем получили ранения

По информации главы тюремной администрации Италии Франческо Басентини, восстания заключенных прошли по всей стране.

Министерство юстиции заявило, что в нескольких тюрьмах устроили поджоги, причинившие серьезный ущерб.

Напомним, вспышка инфекции COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 9 марта в мире зарегистрировано более 110 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 3825 — летальные.

Италия к началу марта стала главным мировым очагом распространения COVID-2019. По последним данным, в стране погибли уже 366 человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», о заражении COVID-19 заявил итальянский политик Никола Дзингаретти, лидер Демократической партии Италии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри в последний раз вышли в свет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом (фото)

полки в магазине

Вашингтон охватила "коронавирусная" паника: полки магазинов опустели (фото)

Ольга Скрипник

Россия выдавливает Украину из Крыма: сделано громкое заявление

Семен Слепаков

Обвал цен на нефть: в сети припомнили меткую песню Слепакова (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер