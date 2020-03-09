Мир

В Италии из-за коронавируса взбунтовались заключенные, уже есть жертвы

В Италии, где из-за коронавируса закрыли все школы и высшие учебные заведения, власти ввели ограничения для заключенных тюрем. Это вызвало массовые возмущения, погибли люди.

Бунт начался в воскресенье, 8 марта, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму, пытаясь убежать.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить бегство 500 заключенных. Однако некоторые смогли проникнуть в медпункт и добрались до метадона и других препаратов.

Всего, по данным Reuters, заключенные в четырех итальянских тюрьмах восстали из-за новых правил (запрет на свидания с родственниками с 8 по 22 марта), призванных помочь сдержать коронавирус. Хаос и неповиновение полицейским зафиксировали в тюрьмах Неаполя, Модены, Фрозиноне и Александрии.

В результате беспорядков несколько сотрудников тюрем получили ранения

По информации главы тюремной администрации Италии Франческо Басентини, восстания заключенных прошли по всей стране.

Министерство юстиции заявило, что в нескольких тюрьмах устроили поджоги, причинившие серьезный ущерб.

Напомним, вспышка инфекции COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 9 марта в мире зарегистрировано более 110 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 3825 — летальные.

Италия к началу марта стала главным мировым очагом распространения COVID-2019. По последним данным, в стране погибли уже 366 человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», о заражении COVID-19 заявил итальянский политик Никола Дзингаретти, лидер Демократической партии Италии.

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