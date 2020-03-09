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Боевики обстреляли жилые дома в Верхнеторецком: в сети показали последствия (фото)
Вечером в воскресенье, 8 марта, пророссийские боевики обстреляли дома мирных жителей Верхнеторецкого (Донецкая область). Об этом этом говорится на странице 92-й отдельной механизированной бригады в Facebook. В этот же день оккупанты обстреляли грузовик с украинскими военнослужащими.
Обстрел поселка начался примерно в 21:15. Огонь велся из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станкового гранатомета.
В результате обстрела получили повреждения 8 домов. Их побило осколками, повредило крыши, выбило окна. В одном доме снаряд попал на крышу и начался пожар. Военнослужащие и спасатели ГСЧС огонь потушили.
К счастью, люди не пострадали.
Как сообщали «ФАКТЫ», в районе Гнутово боевики с беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль украинских медиков.
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