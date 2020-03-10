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Извращенец-педофил нарядился школьником, чтобы ущипнуть девочку за попу

1:30 10 марта 2020 26
Майкл Уилсон
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Одержимые похотливыми чувствами педофилы часто идут на немыслимые ухищрения для того, чтобы получить «доступ к телу» своей жертвы — в прямом и переносном смысле.

Об одном из таких людей рассказывает британское издание Metro.

Журналисты сообщают, что в Великобритании 64-летний извращенец Майкл Уилсон нарядился школьником, чтобы ущипнуть за попу девочек около учебного заведения.

Инцидент произошел в городе Бридлингтоне в январе 2019 года.

По словам потерпевшей, они с подругой видели, как странный человек в парике, рубашке, пиджаке и галстуке направляется к ним.

Ничего не сказав, мужчина ущипнул девочку за попу, затем ее подругу и поспешил в школу. Шокированные девочки никому не сказали об инциденте, подумав, что, возможно, какие-то странные обстоятельства заставили зрелого человека нарядиться подростком и вести себя странным образом.

Но на следующий день инцидент повторился, — сделав свое гадкое дело, пенсионер-извращенец убежал в школу, где охранник принял его за ученика.

Рассмотрев поближе, он понял, что перед ним переодетый немолодой человек. В свое оправдание Уилсон заявил, что у него назначена с кем-то встреча. Его успели сфотографировать, после чего он сбежал.

Когда родители подвергнувшихся нападению девочек подали заявление в полицию, Уилсона арестовали.

При обыске в доме педофила нашли школьную форму, парики, фальшивые документы и … рукопись под названием «Моя жизнь в качестве 13-летнего школьника».

Сначала Майкл Уилсон заявлял, что все его проделки были всего лишь рекламным трюком для продажи своей будущей книги. Но затем под давлением груза обвинений он признал свою вину и получил условный срок. Кроме того, педофилу запретили в течение семи лет покупать школьную форму и вступать в контакты с детьми до 16 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве педофил приставал к первоклассникам в туалете и пытался проникнуть в детсады.

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