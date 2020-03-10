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Решила получить от жизни все: заболевшая раком женщина бросила мужа и переспала с 185 мужчинами
В США женщина по имени Молли (ее фамилия не разглашается из этических соображений) узнала в 41 год, что у нее четвертая стадия рака груди, большинство случаев которого обычно вызывается гормональным сбоем.
Ее историю рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на The New-York Post.
Больной назначили несколько видов лечения, таких как мастэктомия, рентгенотерапия, химиотерапия и восстановительная хирургия.
Еще до смертельного диагноза у Молли были проблемы в отношениях с мужем, и она искала способы разнообразить их сексуальную жизнь.
Затем у женщины начался второй курс лечения, который включал гормональную терапию. Врачи сказали Молли, что гормональная терапия уничтожит ее либидо, но вместо этого лечение повысило ее сексуальное возбуждение. Тогда она решила расстаться с мужем.
Американка начала встречаться с другими мужчинами, и в какой-то момент у нее в контактах было более 185 поклонников.
«Секс заставляет меня чувствовать себя живой — это хороший способ отвлечься от болезни», — признавалась она.
Молли умерла в марте 2019 года. Ей было 45 лет. Ее историей поделилась подруга, ведущая подкаст о сексе.
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