Мир

Решила получить от жизни все: заболевшая раком женщина бросила мужа и переспала с 185 мужчинами

В США женщина по имени Молли (ее фамилия не разглашается из этических соображений) узнала в 41 год, что у нее четвертая стадия рака груди, большинство случаев которого обычно вызывается гормональным сбоем.

Ее историю рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на The New-York Post.

Больной назначили несколько видов лечения, таких как мастэктомия, рентгенотерапия, химиотерапия и восстановительная хирургия.

Еще до смертельного диагноза у Молли были проблемы в отношениях с мужем, и она искала способы разнообразить их сексуальную жизнь.

Затем у женщины начался второй курс лечения, который включал гормональную терапию. Врачи сказали Молли, что гормональная терапия уничтожит ее либидо, но вместо этого лечение повысило ее сексуальное возбуждение. Тогда она решила расстаться с мужем.

Американка начала встречаться с другими мужчинами, и в какой-то момент у нее в контактах было более 185 поклонников.

«Секс заставляет меня чувствовать себя живой — это хороший способ отвлечься от болезни», — признавалась она.

Молли умерла в марте 2019 года. Ей было 45 лет. Ее историей поделилась подруга, ведущая подкаст о сексе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жительнице Казахстана, которая, обладая эффектной внешностью и будучи действительно красивой, занималась «коллекционированием» своих сексуальных партнеров — всего таких было около 300 человек.

Также напомним, что Анджелина Джоли удалила себе обе груди для того, чтобы избежать ужасного заболевания и иметь возможность увидеть внуков.

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