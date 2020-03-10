Мир

Сходит на нет: за сутки в Китае коронавирус убил 17 человек

В Китае число жертв нового коронавируса, распространившегося по всей Европе, за последние сутки возросло на 17 человек, количество заразившихся увеличилось на 19. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Уточняется, что все летальные исходы в течение последних суток зафиксированы в провинции Хубэй.

В то же время выздоровели в течение суток 1297 человек.

По данным властей страны, число инфицированных в КНР за все время эпидемии достигло 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 59,8 тыс., умерли 3136.

Кроме того, сообщается, что первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Монголии. Об этом передает Reuters.

Также сообщается, что пневмония нового типа стала причиной того, что власти Бостона в США в связи с распространением коронавируса приняли решение отменить парад в честь Дня святого Патрика, который должен был пройти 15 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter мэра Бостона Мартина Уолша.

«Бостонский парад в День святого Патрика, запланированный на 15 марта 2020 года, отменен. Данное решение принято ради предосторожности с целью сделать все необходимое для обеспечения здоровья и безопасности горожан», — пояснил градоначальник.

Как информировал в понедельник телеканал RTE, власти Ирландии по той же причине отменили крупнейший в стране парад в честь Дня святого Патрика, который должен был пройти в Дублине 17 марта. Такие же парады не состоятся в других крупных городах Ирландии — Корке и Уотерфорде.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что власти Италии ввели запрет на передвижение граждан на личных автомобилях на дорогах страны. Исключения сделано пока что только для поездок на общественном транспорте на работу.

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