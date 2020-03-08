Здоровье и медицина

Чеснок и промывание носа не помогут: ВОЗ рассказала, как не нужно бороться с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Напомним, в ближайшее время миссия ВОЗ прибудет в Украину.

В частности, эксперты развенчали самые популярные мифы о природе коронавируса.

МИФ: уничтожить новый коронавирус (2019-nCoV) можно, находясь на улице в морозную погоду.

ФАКТ: Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды или погоды. Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями.

Самым эффективным способом профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом.

МИФ: новый коронавирус может передаваться через предметы, например монеты или банкноты

ФАКТ: риск заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) в результате прикосновения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, является очень низким

По предварительным данным новый коронавирус (2019-nCoV) может сохранять жизнеспособность на поверхностях в течение нескольких часов. Какой-либо предмет может быть заражен новым коронавирусом (2019-nCoV), если больной человек чихнет или покашляет на него или прикоснется к нему. При условии соблюдения правил гигиены рук риск заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) в результате прикосновения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, является очень низким. Наилучшим способом защиты от инфекции является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом.

МИФ: при кашле или чихании новый коронавирус (2019-nCoV) может разноситься на расстояние до 8 метров

ФАКТ: капли, выделяющиеся при чихании или кашле, разлетаются от больного на расстояние не более 1 метра

Когда инфицированный новым коронавирусом (2019-nCoV) человек кашляет или чихает, вирус выделяется из его организма вместе с выдыхаемыми каплями, которые разлетаются на определенное расстояние. Поэтому, для защиты от любого респираторного вируса необходимо держаться на расстоянии от всех, у кого наблюдаются повышенная температура и кашель, и регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

МИФ: новый коронавирус может передаваться через укусы комаров

ФАКТ: коронавирус 2019-nCov — это респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т. е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса через укусы комаров отсутствует.

МИФ: детская моча является средством профилактики новой коронавирусной инфекции

ФАКТ: Моча не убивает вирусы или бактерии, хотя действительно может в небольших количествах содержать вирусный или бактериальный материал. Мытье рук или протирание поверхностей детской мочой не защитит от нового коронавируса (2019-nCoV). Необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Для обработки поверхностей используйте обычные бытовые дезинфицирующие средства.

МИФ. Регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения новым коронавирусом.

ФАКТ. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет.

По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.

МИФ. Эффективным средством от коронавируса является чеснок.

ФАКТ. В ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Напомним, в Украине запустилиTelegram-бот, отвечающий на вопросы о коронавирусе.

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