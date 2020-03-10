- 05:57 Убийство Гандзюк: подозреваемый Левин добился переноса экстрадицию в Украину
- 05:47 "Султан Сулейман" из "Великолепного века" стал отцом во второй раз
- 05:39 Суд по делу МН17: посол Украины оценил собранные Совместной следственной группой доказательства
- 04:40 В КВН на «Первом канале» показали, чей Крым на самом деле: Маслякова могут наказать
- 04:30 "Надеюсь, вы не против": школьник извинился перед принцем Гарри за публичный "поцелуй" Меган Маркл
- 03:48 Кушайте куркуму: индийские медики назвали 6 продуктов, помогающих противостоять COVID-19
- 03:30 Сходит на нет: за сутки в Китае коронавирус убил 17 человек
- 02:33 Решила получить от жизни все: заболевшая раком женщина бросила мужа и переспала с 185 мужчинами
- 02:05 Не успел затормозить: в Киеве на Нивках BMW смял Seat, пострадал водитель
- 01:30 Извращенец-педофил нарядился школьником, чтобы погладить девочку по пятой точке
- 00:56 "Можешь боком или рачком": Maruv унизила Гарика Харламова в присутствии его жены
- 00:25 Коронавирус "закрыл" Италию: власти ограничили передвижение граждан по стране
Убийство Гандзюк: подозреваемый Левин добился переноса экстрадицию в Украину
Подозреваемый в организации убийства советницы главы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк Алексей Левин, который мог быть экстрадирован в Украину в первой половине марта, добился своими действиями того, что Апелляционный суд болгарского города Бургас перенес рассмотрение его жалобы на решение суда первой инстанции о его экстрадиции в Украину.
Об этом сообщает «Громадське».
По информации ресурса, подозреваемый сначала просил присутствия на заседании украинского адвоката, а затем отказался от болгарского.
«Я хочу, чтобы он (болгарский адвокат — ред.) сделал для меня все, но я не хочу, чтобы на него ложилась такая ответственность. Я поддерживаю его жалобу, но отказываюсь от него. Пусть государство (Болгария — Ред.) предоставит мне другого», — сказал Левин.
Болгарский адвокат Алексея Левина Кирилл Топалов поддержал подзащитного и отметил, что он недостаточно компетентен в данном деле и правильнее было бы, если бы на заседании присутствовал украинский защитник.
В суде отметили, что пока такой возможности нет, поскольку отсутствует соответствующая договоренность между украинским и болгарской сторонами. Также было отмечено, что болгарская сторона направила в Министерство юстиции Украины соответствующий запрос и пока ждет ответа.
Напомним, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.
Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.
4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление — по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).
7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.
Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.
24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что подозреваемого в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского оставили под стражей до 16 апреля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт