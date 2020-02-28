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Убийство Гандзюк: названы сроки экстрадиции Левина в Украину
Подозреваемый в организации убийства советницы главы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк Алексей Левин может быть экстрадирован в Украину в течение 7−12 дней по решению болгарского суда. Напомним, в полиции Болгарии признались, что смогли идентифицировать личность Левина только по отпечаткам пальцев.
По словам адвоката Михаила Величко, адвокаты Левина апелляцию на это решение не подавали.
Офис генпрокурора Украины направил в Болгарию запрос на экстрадицию Алексея Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку, в день его задержания на территории Болгарии — 24 января.
После этого к нему безуспешно пытались попасть адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации покушения на советницу мєра Херсона Екатерину Гандзюк.
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