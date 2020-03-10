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Солнце и тучи: синоптики рассказали о погоде на начало рабочей недели
В первый рабочий день недели, 10 марта, погоду в Украине будет определять антициклон. Дожди утихнут.
По всей территории страны установится малооблачная теплая погода. На западе — до +11 градусов, на юге и на востоке — до +18 градусов. В столице ночью будет 5−7 градусов тепла, днем — до +15 градусов.
В среду, 11 марта, в Украину придет атмосферный фронт и снова принесет дожди почти во все регионы, кроме юга. Кроме того, ожидается усиление ветра. Температура воздуха снизится на 1−2 градуса, по сравнению с 10 марта. На юге будет тепло и солнечно.
Как сообщали «ФАКТЫ», по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, весь март ожидается сырым и холодным.
ФОТО Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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