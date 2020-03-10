Деньги

Доллар и евро резко подорожали: что происходит с курсом валют в Украине

Резкий обвал цен на нефть на мировом рынке отразился на курсе украинской гривни по отношению к доллару. Уже в выходной, 9 марта, американскую валюту стали покупать и продавать дороже, чем в последний банковский день перед праздниками.

На 10 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 24,92 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс евро установлен на уровне 28,23 гривни за евро.

На «черном рынке» валюту продают-покупают по таким ценам:

По мнению аналитиков, сегодня инвесторы ощущают панику не только от коронавируса, но и от действий мировых игроков на рынке нефти.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост доллара на межбанке к концу недели до уровня 25 гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter