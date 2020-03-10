Украина

На счету не одно преступление: выяснилась важная информация о фигуранте дела МН17

Российские боевики, которые были причастны к катастрофе рейса MH17 Malaysian Airlines над Донбассом, дело о которой рассматривает суд Нидерландов, принимали участие в захвате украинских военных частей в Крыму весной 2014.

Об этом журналистам «Радио Свобода» рассказал украинский военный Сергей Гундер, который в 2014 году служил на полуострове.

Речь идет о россиянах Василии Геранине и Игоре Безлере.

Василий Геранин был идентифицирован СБУ как полковник ГРУ и фигурировал в опубликованных спецслужбой аудиозаписях о катастрофе лайнера MH17. Он же руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае в марте 2014 года.

По словам украинского военнослужащего Гундера, Геранин требовал пропустить его на территорию части. После отказа, вооруженные люди в масках по команде Геранина стали стрелять в воздух и под ноги украинцам, требуя выполнить приказ.

Как сообщил военный, вместе с Гераниным в захвате воинской части принимал участие бывший командир боевиков на Донбассе Игорь Безлер, который тоже фигурирует на записи разговора о сбитом «Боинге».

В частности, по версии СБУ, в опубликованных переговорах можно услышать, как Игорь Безлер отчитывается перед Гераниным о сбивания MH17. Разговор состоялся через полчаса после падения лайнера. По данным украинской спецслужбы, полковник ГРУ Василий Геранин на тот момент курировал главаря горловских боевиков Игоря Безлера.

Напомним, пассажирский самолет выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек. Все они погибли.

Обвинения по делу о катастрофе «Боинга» предъявлены четырем подозреваемым — Игорю Стрелкову-Гиркину, Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), Олегу Пулатову (позывной «Гюрза») и Леониду Харченко (позывной «Крот»).

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