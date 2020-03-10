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В Украину не пустили единоросса, награжденного медалью за аннексию Крыма (фото)
В аэропорту «Киев» не пропустили через государственную границу гражданина России, прилетевшего 9 марта рейсом из Минска. Ранее в Украину не пустили известного российского журналиста, генерального продюсера телеканала RTVi Алексея Пивоварова.
Во время пограничного контроля в «Жулянах» россиянин заявил, что прибыл в Украину в личных целях — провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ.
В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что мужчина является членом правящей политсилы «Единая Россия», представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в городе Ногинск. Он имеет отличия от президента РФ и Госдумы, Московской областной думы, МИД и силовых структур. Кроме того, россиянин награжден медалью «За возвращение Крыма».
По результатам пограничного контроля, в Госпогранслужбе отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.
В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.
О «туристе» были проинформированы подразделения СБУ.
Ранее в Украину не пропустили исполнителя российского шансона, экс-солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка. Он, как и скандальная группа «Воровайки», выступал на оккупированных территориях Донбасса.
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