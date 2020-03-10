В Полтаве мужчина зверски избил приемную дочь прямо на улице: детали скандала (фото)

Украина

Работники полиции Полтавы обнаружили в соцсети фрагмент видеозаписи, на которой видно, как взрослый человек бьет несовершеннолетнюю девушку. Ранее на Прикарпатье наказали отца за то, что его сын бил одноклассника.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области, мужчина применял силу к ребенку возле одного из парков в центре Полтава.

Девочку пока поместили в детский реабилитационный центр. Продолжаются следственные действия.

«Кременчуцька газета» сообщает, что 14-летняя приемная девочка периодически убегает из дома. И на видео зафиксировано как приемный отец бьет девочку. Он держал девушку за волосы и бил ее кулаком по туловищу, а также ударил головой о парапет.

Ранее сообщалось, что в Днепре у матери забрали двух детей, которых она довела до жуткого состояния.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter