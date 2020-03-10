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В Украину вернутся дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды
В среду, 11 марта, в Украину придет атмосферный фронт и принесет дожди с ветром. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Она прогнозирует, что ветер будет западным, порывистым. Без осадков останется только юг страны.
Температура воздуха на западе и севере будет около 8 — 11 градусов тепла. Жители южных, восточных и северных областей порадуются теплому воздуху. Здесь будет + 10 — + 15 градусов.
В Киеве среда будет дождливой, свежей, с температурой +9 — +10 градусов и ветром.
Напомним, по прогнозам народных синоптиков, весь март в Украине ожидается сырым и холодным.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...