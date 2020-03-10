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Украина

В Украину вернутся дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

11:56 10 марта 2020 29
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 11 марта, в Украину придет атмосферный фронт и принесет дожди с ветром. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она прогнозирует, что ветер будет западным, порывистым. Без осадков останется только юг страны.

Температура воздуха на западе и севере будет около 8 — 11 градусов тепла. Жители южных, восточных и северных областей порадуются теплому воздуху. Здесь будет + 10 — + 15 градусов.

В Киеве среда будет дождливой, свежей, с температурой +9 — +10 градусов и ветром.

Напомним, по прогнозам народных синоптиков, весь март в Украине ожидается сырым и холодным.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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