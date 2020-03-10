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Шоу-бизнес

Тина Кароль взбудоражила сеть сексуальными образами (фото)

12:11 10 марта 2020 629
Тина Кароль
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Тина Кароль, спровоцировавшая на «Голосі країни» новые слухи о романе с коллегой Даном Баланом, взбудоражила сеть сексуальными образами. Чувственной, откровенной и раскрепощенной, певица предстала на недавнем концерте в Одессе. Тина меняла на сцене пикантные образы, удивляла пластикой и эротичностью. Она извивалась в постели, установленной прямо на сцене, пела вниз головой и грациозно выполняла акробатические трюки.

Поклонники певицы пришли в восторг от Тины и засыпали ее комплиментами в комментариях.

Напомним, недавно Тина Кароль вместе с солисткой The Hardkiss Юлией Саниной выпустили чувственную песню «Вільна».

Ранее Тина Кароль рассказала, как сын отреагировал на слухи о романе с Даном Баланом.

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