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Тина Кароль взбудоражила сеть сексуальными образами (фото)
Популярная певица Тина Кароль, спровоцировавшая на «Голосі країни» новые слухи о романе с коллегой Даном Баланом, взбудоражила сеть сексуальными образами. Чувственной, откровенной и раскрепощенной, певица предстала на недавнем концерте в Одессе. Тина меняла на сцене пикантные образы, удивляла пластикой и эротичностью. Она извивалась в постели, установленной прямо на сцене, пела вниз головой и грациозно выполняла акробатические трюки.
Поклонники певицы пришли в восторг от Тины и засыпали ее комплиментами в комментариях.
Напомним, недавно Тина Кароль вместе с солисткой The Hardkiss Юлией Саниной выпустили чувственную песню «Вільна».
Ранее Тина Кароль рассказала, как сын отреагировал на слухи о романе с Даном Баланом.
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