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- 12:45 Первая пациентка с подозрением на коронавирус госпитализирована в Донецке
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Первая пациентка с подозрением на коронавирус госпитализирована в Донецке
В Донецке 9 марта госпитализирована первая пациентка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает сайт так называемого «министерства охраны здоровья ДНР».
«С целью медицинского наблюдения 9 марта госпитализирована женщина, прибывшая из Китая. За всеми лицами, контактировавшими с этой пациенткой, установлено медицинское наблюдение. 6 марта при прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево у нее отсутствовали признаки заболевания COVID-19 (коронавируса), тест был отрицательный. При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска „Новошахтинск“ (на неконтролируемом участке границы России и Украины. — Авт.) 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемического анамнеза данный случай определен как подозрительный на коронавирус, пациентка подлежала госпитализации с целью установления диагноза. На данный момент она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, на утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2. Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении. Пока нельзя сказать, что у женщины коронавирус. Просто медики страхуются, чтобы не допустить в республику вирус, поэтому пациентка некоторое время будет находиться на карантине», — говорится в сообщении.
Других симптомов коронавируса у пациентки пока не наблюдается.
Как ранее сообщили «ФАКТЫ», коронавирус способен «маскироваться» под другую болезнь. Однако в ВОЗ считают, что распространение коронавируса можно контролировать.
В ОРДО отметили, что ранее пациенты, с подозрением на коронавирус в местные лечебные учреждения не поступали. В Донецк уже доставили тест-системы для обнаружения коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Донбассе из-за коронавируса вводят жесткие ограничения на пересечение КПВВ. Что нужно знать, читайте здесь.
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