Коронавирус может маскироваться под другую болезнь: названы симптомы

Здоровье и медицина

Врачи из Сингапура осветили случаи, когда больным китайским коронавирусом COVID-19 диагностировали другую болезнь. В эти дни коронавирус проник в последнюю из стран ЕС,

Как сообщает ZN.UA, группа врачей отмечает, что двум пациентам, которые в феврале обратились за помощью, поставили диагноз «лихорадка денге» и проводили соответствующее лечение. Обоих выписали, но они снова обратились к врачам с жалобами на ухудшение состояния. Повторные тесты не подтвердили лихорадку денге, и больных проверили на коронавирус.

Сингапурские врачи отмечают, что при схожих симптомах у больных лихорадкой денге отсутствуют респираторные синдромы: кашель, насморк и боли в горле.

В связи с этим сингапурские врачи заявляют о необходимости более точных тестов на COVID-19.

Ранее сообщалось, что индийские медики назвали, какие продукты помогают противостоять коронавирусу.

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