24.97 / 25.63 28.09 / 29.04
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Коронавирус может маскироваться под другую болезнь: названы симптомы

10:48 10 марта 2020 927
Коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Врачи из Сингапура осветили случаи, когда больным китайским коронавирусом COVID-19 диагностировали другую болезнь. В эти дни коронавирус проник в последнюю из стран ЕС,

Как сообщает ZN.UA, группа врачей отмечает, что двум пациентам, которые в феврале обратились за помощью, поставили диагноз «лихорадка денге» и проводили соответствующее лечение. Обоих выписали, но они снова обратились к врачам с жалобами на ухудшение состояния. Повторные тесты не подтвердили лихорадку денге, и больных проверили на коронавирус.
Сингапурские врачи отмечают, что при схожих симптомах у больных лихорадкой денге отсутствуют респираторные синдромы: кашель, насморк и боли в горле.

В связи с этим сингапурские врачи заявляют о необходимости более точных тестов на COVID-19.

Ранее сообщалось, что индийские медики назвали, какие продукты помогают противостоять коронавирусу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Обстрел на Донбассе

На Донбассе идет жестокий бой под Песками: у ВСУ есть потери

Полтава

В Полтаве мужчина зверски избил приемную дочь прямо на улице: детали скандала (фото)

Галина Киндинова

Известная российская актриса попала в реанимацию

Елена Степаненко

Елена Степаненко посмеялась над новым романом Петросяна (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер