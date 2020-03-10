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Украина

Ведущая назвала Тараса Шевченко борцом с советской властью: сеть взбудоражило видео

12:55 10 марта 2020 243
кадр из телесюжета
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине в день празднования дня рождения Тараса Шевченко на одном из телеканалов вышел сюжет, в котором ведущая, рассказывая о Кобзаре, отметила, что он «противостоял советскому режиму».

После этого соцсети взорвались едкими комментариями и возмущением того, что незнание своей истории позволяет авторам сюжета говорить совершенно абсурдные вещи. Такими «фактами» редакторы и журналисты телеканала оскорбляют не только память Шевченко, но и зрителей, которым приходится слушать такую глупость.

«Тарас Шевченко противостоял советскому режиму. А говорят меньше Кобзаря в школе надо учить… Ну-ну», — написала журналист Светлана Мащенко.

А политолог Константин Бондаренко с иронией отметил, что в сюжете «забыли добавить о членстве поэта в украинской Хельсинской группе и о том, что он стал жертвой сталинских репрессий».

Фолловеры считают, что скандальный сюжет на украинском телевидении может служить наглядным пособием того, почему нужно учить историю.

Напомним, 9 марта на церемонии вручения Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко президент Владимир Зеленский сказал, что украинцы борются за свое государство и за свою культуру, потому что культура — это и есть государство.

Как сообщали «ФАКТЫ», в день рождения Кобзаря в оккупированном Симферополе крымчане принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

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