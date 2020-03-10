Украина

МИД обратилось к украинцам из-за коронавируса в Италии

В связи с обострением эпидемии коронавируса МИД рекомендует гражданам Украины на время воздержаться от поездок в Италию. Власти этой страны уже ограничили передвижение по ней.

В сообщении говорится, что украинцы, которые находятся в Италии, должны избегать скоплений людей и сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины либо зарегистрироваться на веб-ресурсе https://friend.mfa.gov.ua.

Также необходимо следовать рекомендациям и законным требованиям местных органов власти, принимать меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, это касается ограничений по перемещению внутри страны и выбору места проживания.

Ранее сообщалось, что в Италии заключенные подняли бунт из-за ограничений, которые ввели при эпидемии коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter