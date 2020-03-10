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МИД обратилось к украинцам из-за коронавируса в Италии
В связи с обострением эпидемии коронавируса МИД рекомендует гражданам Украины на время воздержаться от поездок в Италию. Власти этой страны уже ограничили передвижение по ней.
В сообщении говорится, что украинцы, которые находятся в Италии, должны избегать скоплений людей и сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины либо зарегистрироваться на веб-ресурсе https://friend.mfa.gov.ua.
Также необходимо следовать рекомендациям и законным требованиям местных органов власти, принимать меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, это касается ограничений по перемещению внутри страны и выбору места проживания.
Ранее сообщалось, что в Италии заключенные подняли бунт из-за ограничений, которые ввели при эпидемии коронавируса.
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