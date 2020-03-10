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Кинообзор

«Толока» по произведению Тараса Шевченко и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

В украинский прокат вышли пять новых фильмов, в том числе кинопритча «Толока», снятая отечественными кинематографистами. Прокатчики делают ставку на голливудский фантастический боевик «Бладшот», в котором главную роль исполнил Вин Дизель. Поклонники голливудской актрисы Кэти Холмс смогут увидеть ее в ужастике «Кукла 2: Брамс». Любителей европейского кинематографа ждет встреча с одним из лучших итальянских фильмов 2019 года «Приключения Пиноккио» и французской мистической драмой «Малышка зомби». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме «Побачення у Вегасі» с Олей Поляковой и Эриком Робертсом и других кинопремьерах прошлой недели.

«Толока»

(Украина, «Іллєнко Фільм» и UFD, драма, кинопритча, бюджет — 28,4 миллиона грн.)

Фильм является вольной экранизацией стихотворения Тараса Шевченко «У тієї Катерини». Снял картину по собственному сценарию известный украинский режиссер и актер Михаил Ильенко. Идея возникла у него еще в 1967 году. Сценарий был готов в 2012 году, но тогда не удалось получить государственное финансирование. Тем не менее Ильенко приступил к съемкам, стремясь успеть завершить работу к 200-летию Шевченко. Этому помешала нехватка средств. В результате съемки были закончены осенью 2018 года.

Главную женскую роль в фильме исполнила дочь режиссера Иванна Ильенко. В картине также снялись Богдан Бенюк, Сергей Романюк, Дмитрий Линартович и другие украинские актеры. У Ильенко получилась поэтическая притча о том, как Катерина ждет своего возлюбленного. Ее хату постоянно разрушают то одни, то другие захватчики украинской земли. Но вместе с соседями женщина быстро строит на том же месте новую хату…

«Бладшот»

(12+, США, Sony Pictures, фантастический боевик, бюджет — 42 миллиона долларов)

Фильм является экранизацией серии одноименных комиксов, созданных Valiant Comics. Главный герой — солдат, погибший в бою, но воскрешенный таинственной организацией, использовавшей сверхъестественные силы. Возвращенного к жизни воина хотят использовать как безжалостное оружие, слепо исполняющее приказы…

Первоначально на главную роль был утвержден популярный актер Джаред Лето («Отряд самоубийц»). Это было еще в 2012 году. Затем съемки проекта были отложены. Когда к нему вернулись, главную роль предложили уже Вину Дизелю («Форсаж»). К нему присоединились Гай Пирс («Чужой: Завет») и Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»). Снял картину режиссер Дэвид Уилсон. Съемки проходили в ЮАР, Чехии и Венгрии.

Планируется, что «Бладшот» станет первой картиной новой киновселенной о супергероях, созданных Valiant Comics. Пока она будет выстраиваться вокруг трех персонажей, известных как Бладшот, Предвестник и Зефир.

«Приключения Пиноккио»

(6+, Италия — Франция, Rai Cinema, фэнтези, бюджет — 12,6 миллиона долларов)

Еще одна экранизация на этой неделе. И это новое прочтение сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио», которая была написана в конце XIX века. Фильм стал событием в Италии и претендует на премию Давида ди Донателло (главная итальянская кинонаграда) в 15 номинациях. Снял картину известный режиссер Маттео Гарроне. Он прославился как автор криминальных драм «Таксидермист», «Гоморра», «Догмэн». Вместе с тем в его творческой биографии есть фильм «Сказка сказок», в котором сплелись воедино сюжеты нескольких итальянских страшных сказок. Гарроне не скрывает, что его «Пиноккио» получился местами тоже довольно страшным, но режиссер утверждает, что таковой является и книга Коллоди.

Роль плотника Джеппетто, сделавшего деревянного мальчика, сыграл известный итальянский актер Роберто Бениньи, получивший премию «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Жизнь прекрасна». Интересно, что в 2002 году Бениньи сам снял свою версию «Пиноккио», в которой сыграл ожившую деревянную куклу. Однако эта картина получила разгромные отзывы критиков, а сам Бениньи стал лауреатом антипремии «Золотая малина» как худший актер.

«Приключения Пиноккио» Маттео Гарроне вышли в итальянский прокат в декабре и собрали 17 миллионов долларов.

«Кукла 2: Брамс»

(12+, США, STX Entertainment, фильм ужасов, бюджет — 10 миллионов долларов)

Фильм является продолжением картины «Кукла», которая вышла в прокат в январе 2016 года и собрала 64,1 миллиона долларов при бюджете в 10 миллионов долларов. Обе части снял режиссер Уильям Брент Белл. В первом фильме снялись Лорен Коэн (сериал «Ходячие мертвецы»), Руперт Эванс (сериал «Человек в высоком замке»), Джим Нортон («Мэри Поппинс возвращается»).

Во второй части актерский состав полностью сменился. Главную женскую роль сыграла бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс («Удача Логана»). Ее партнерами стали Ральф Айнесон («Из ада») и Овайн Йомэн (сериал «Явление»). Смена актеров оправдана тем, что оба фильма объединены только местом действия — особняком с мрачной историей.

В США «Кукла 2» вышла в прокат 21 февраля и собрала 19,5 миллиона долларов.

«Малышка зомби»

(16+, Франция, Ad Vitam, драма, мистика)

Во Франции старшеклассница знакомится со своей сверстницей, приехавшей в страну после страшного землетрясения на Гаити. Девочки становятся подругами. Гаитянка раскрывает секрет своей семьи, связанный с таинственными ритуалами вуду. И это приводит к непоправимым последствиям…

Снял фильм известный французский режиссер Бертран Бонелло («Святой Лоран. Страсти великого кутюрье»). Премьера картины состоялась в мае 2019 года в рамках Каннского международного кинофестиваля. «Малышка зомби» получила весьма лестные отзывы. Например, на сайте Rotten Tomatoes, анализирующем рецензии как критиков, так и простых зрителей, у фильма очень высокий рейтинг — 85 процентов. Однако в прокате картина показала весьма скромный результат. Сборы составили 200 тысяч долларов.

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