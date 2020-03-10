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Владимир Остапчук приклеил ребенка скотчем к стене (фото)

14:31 10 марта 2020 272
Владимир Остапчук
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный телеведущий Владимир Остапчук, вызвавший шквал критики из-за оскорбительного высказывания о «Евровидении», спровоцировал новый скандал вокруг своей персоны. Похоже, телеведущему нравится эпатировать публику, и для этого все средства хороши. Остапчук выпустил ироничный клип, посвятив его теме 8 Марта.

Кадр из ролика, на котором телеведущий позирует на фото ребенка, приклеенного скотчем к стене, он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Ужас, жесть, как он может так с детьми», — провокационно подписал Остапчук снимок.

«Тв*ю мать»! Это не ругательство. Это крик души миллионов мужчин, брошенных судьбой в маленькие детские объятия. Вчерашние рыцари, как беспомощные котята, носятся, готовят, стирают и доказывают — папа никогда не станет мамой. Но он старается. А что из этого вышло — смотри в новой пародии «Твою мать!». Осторожно! В видео много жизы и мужской боли!" — написал Остапчук, представляя свою очередную пародию.

В клипе, в котором снимался ребенок, используется ненормативная лексика.

Клип вызвал новую волну негодования в сети. Комментаторы называют его шлаком. Особенно странным выглядит ролик после скандальной истории с разводом и обвинений бывшей жены Остапчука Елены Войченко в том, что мало времени уделяет детям.

Напомним, после скандала Остапчуку пришлось извиниться за «ивалидов» на «Евровидении».

Фото https://www.instagram.com/vova_ostapchuk

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