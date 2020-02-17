- 12:23 Одинокая звезда сериала «Школа» похвасталась идеальным животиком
- 12:17 «Уже бы родила»: Каменских рассказала о беременности и летающей посуде
- 12:09 Женщине кроватью прищемило руку — «в плену» у мебели она провела 13 часов
- 12:06 Россияне все время молчат: Лутковская рассказала о закулисье переговоров в Минске
- 11:45 «Стояла на коленях»: Пугачева пыталась уберечь Галкина от коронавируса
- 11:38 Масштабный пожар уничтожил склады с сигаретами и спиртом в Одессе
- 11:38 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Бенфика»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 11:32 Не сплю и не ем: Богдан показал, чем занимается после увольнения
- 11:27 Раскулаченных крестьян привозили посреди зимы в тайгу, где им приходилось рыть себе землянки
- 11:24 На Оболони мужчина покончил с собой после неудачной операции: первые фото и видео
- 11:14 Онкобольная Алла Мазур показала, что помогает ей в борьбе с тяжелым недугом
- 11:12 В Киеве устроили стрельбу: в полиции рассказали подробности
Не сплю и не ем: Богдан показал, чем занимается после увольнения
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан, которого Владимир Зеленский заменил на Андрея Ермака, выложил в сеть фото с курорта на Сейшельских островах.
Фото он сопроводил саркастическим комментарием, в частности, процитировав экс-премьера России Дмитрия Медведева: «Друзья, очень скучаю о вас, не сплю и не ем. Верю, что скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, что вам не легко. Денег нет, но вы держитесь». Правда, где именно находится экс-глава ОП, не понятно — никаких геометок на его посте в Facebook нет.
Под этим постом интернет-пользователи устроили оживленную дискуссию. Также не без сарказма.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Андрей Богдан уволился после разговора с президентом Владимиром Зеленским, который прошел «в дружеской атмосфере, с глазу на глаз». По словам Арахамии, Богдан за сутки собрал свои вещи и уехал из ОП.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…