Украина

Не сплю и не ем: Богдан показал, чем занимается после увольнения

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан, которого Владимир Зеленский заменил на Андрея Ермака, выложил в сеть фото с курорта на Сейшельских островах.

Фото он сопроводил саркастическим комментарием, в частности, процитировав экс-премьера России Дмитрия Медведева: «Друзья, очень скучаю о вас, не сплю и не ем. Верю, что скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, что вам не легко. Денег нет, но вы держитесь». Правда, где именно находится экс-глава ОП, не понятно — никаких геометок на его посте в Facebook нет.

Под этим постом интернет-пользователи устроили оживленную дискуссию. Также не без сарказма.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Андрей Богдан уволился после разговора с президентом Владимиром Зеленским, который прошел «в дружеской атмосфере, с глазу на глаз». По словам Арахамии, Богдан за сутки собрал свои вещи и уехал из ОП.

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