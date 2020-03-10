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Украина

Суд по делу МН17: адвокаты подозреваемого Пулатова не знают, кто им платит

14:40 10 марта 2020 52
Суд
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Нидерландские адвокаты, которые представляют гражданина РФ Олега Пулатова, подозреваемого по делу о крушении авиалайнера рейса МН17, сказали, что им не известно, кто оплачивает их услуги.

«Голос Америки» сообщает, что в первый день слушаний, проходящих в судебном комплексе Схипхол, не явился ни один из четырех подозреваемых, которым нидерландская прокуратура предъявила обвинения. Обвиняемых судят заочно. Но один из подозреваемых, гражданин РФ Олег Пулатов, изъявил желание, чтобы его интересы в суде представляли адвокаты.

По словам его адвоката Будевейна ван Эйка, «для юридической помощи нашему клиенту создан фонд».

Адвокаты сказал, что еще точно не знают, на чем именно сосредоточатся в защите

Ранее сообщалось, что свидетели в суде по делу МН17 опасаются за свою жизнь.

Фото: twitter.com/WorldAffairsPro

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