Мир

Британия продолжает обсуждать последний официальный выход в свет принца Гарри и Меган Маркл в качестве членов королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские, которые 9 марта посетили службу в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве, в конце месяца полностью сложат с себя королевские полномочия и формально откажутся от использования титулов Их Высочеств.

Особое внимание публики вызвала встреча Гарри и Меган с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон — на фоне слухов о том, что две пары давно не ладят между собой. Журналисты обратили внимание на то, что принцы и их жены лишь кратко поздоровались. Все остальное время Кембриджи и Сассексы не общались друг с другом. Ситуацию несколько спас младший сын королевы Елизаветы принц Эдвард, который вместе со своей женой Софи сидел во втором ряду рядом с Гарри и Меган. Он по очереди любезно общался с обеими парами, проявив истинный талант дипломата.

Между тем эксперты сумели по губам прочитать некоторые реплики принцев. Как сообщает издание Daily Telegraph, специалистка в этом вопросе Камилла Томини говорит, что Гарри, обменявшись приветствием со старшим братом, обратился к Меган со словами: «Он буквально сказал мне: „Привет, Гарри“. И все. Он не сказал ничего больше».

А когда Уильям сел на свое место, он сказал своей жене Кейт: «Все эти рукопожатия — странная вещь. После этого нам придется нанести гель на руки», — видимо имея в виду возможность заразиться коронавирусом. К слову, отец Уильяма и Гарри принц Чарльз руки в этот раз никому не пожимал, ограничиваясь приветствием в стиле индийского намасте — легким поклоном с соединением ладоней перед собой.

Принц Чарльз

Отсутствие теплоты в отношениях между братьями резко бросалось в глаза. На слабую улыбку Гарри Уильям не ответил. Они не разговаривали и избегали даже смотреть друг на друга. Здороваясь, Меган улыбнулась Кейт и слегка помахала ей рукой, произнеся: «Привет!». При этом на лице Гарри при виде невестки (с которой ранее он был близко дружен) появилась, как утверждают эксперты, искренне доброжелательное выражение. Однако Кейт, следуя примеру Уильяма, практически проигнорировала родственников, демонстративно углубившись в разговор с супругом.

The Duchess of Sussex waves to the Duke & Duchess of Cambridge as they arrive at the #CommonwealthDay Service pic.twitter.com/G5S4382d0w — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

Кроме того, эксперты по языку жестов утверждают, что принц Гарри на протяжении всего мероприятия чувствовал себя явно не в своей тарелке. Большую часть времени он был задумчив, печален и мрачен, явно отвлекаясь мыслями от церковной службы. В то же время Меган проявляла прямо противоположные эмоции, демонстрируя уверенность в себе и лучась счастьем. Независимая от дворца жизнь в Канаде ее явно радует, и она ожидает ее с предвкушением — в отличие от мужа, который, возможно, не уверен в своем выборе.

The Duke & Duchess of Sussex in deep conversation with the Earl of Wessex at the #CommonwealthDay Service. pic.twitter.com/VvuPRXorqQ — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям добровольно отказались от участия в королевской процессии. Сначала дворец постановил, что в процессии по церкви, которую возглавляет Елизавета II, не будут принимать участия Меган Маркл и принц Гарри, которые уже фактически не числятся более высокопоставленными членами королевской семьи. Однако Гарри и Меган восприняли это решение «очень эмоционально». Тогда Кейт и Уильям, чтобы сгладить ситуацию, в последнюю минуту объявили, что присоединятся к Гарри и Меган, сразу по прибытии проследовав на свои места, и предоставят сопровождать королеву только принцу Чарльзу и его жене Камилле. Однако жест доброй воли Кейт и Уильяма не растопил лед в их отношениях с Сассексами.

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