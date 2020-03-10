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Великолепна в королевском синем: Кейт Миддлтон посетила прием во дворце (фото, видео)

8:34 10 марта 2020 263
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После службы в Вестминстерском аббатстве, которая стала последним официальным мероприятием для Меган Маркл и принца Гарри, Кейт Миддлтон продолжила свои королевские обязанности, отправившись в Букингемский дворец. Там герцогиня Кембриджская стала хозяйкой приема, устроенного в честь 25-летия благотворительной организации Place2Be, помогающей детям.

38-летняя Кейт была в гламурном платье стоимостью 4570 долларов от Jenny Packham в цвете «королевский синий» (ранее она надевала его во турне по Индии и Бутану в 2016 году). Наряд дополнили синяя сумочка с такой же, как и на платье вышивкой, блестящие туфли Jimmy Choo и серьги Erdem.

На приеме Кейт встретилась с участниками двух детских хоров, которые выступили на мероприятии.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям добровольно отказались от участия в королевской процессии в Вестминстерском аббатстве на службе в честь Дня Содружества наций. Сначала решено было, что в процессии не будут принимать участия Меган Маркл и принц Гарри, которые уже фактически не числятся более высокопоставленными членами королевской семьи. Однако, как пишет Daily Mail, Гарри и Меган расстроились из-за такого «пренебрежения» и восприняли его «очень эмоционально». Тогда Кейт и Уильям, чтобы снизить градус напряжения, в последнюю минуту нарушили запланированный протокол и объявили, что присоединятся к Гарри и Меган, сразу по прибытии проследовав на свои места. Так что королеву Елизавету из членов семьи сопровождали в церкви лишь ее сын принц Чарльз и его жена Камилла.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл оттолкнула принца Гарри, чтобы пройти вперед — момент попал на видео.


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