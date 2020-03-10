Здоровье и медицина

Черновцы снова лихорадит: у еще одного вернувшегося из-за границы заподозрили коронавирус

В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус. У мужчины есть признаки инфекционного заболевания, но окончательный диагноз поставят после проведения теста на COVID-19.

Как и в случае с первым выявленным случаем коронавируса, новый пациент поступил в больницу в Черновцах после поездки за границу. Мужчина посещал одну из стран, где зафиксирован случай COVID-19. Об этом сообщает областная госадминистрация.

Что касается первого заразившегося черновчанина, то он продолжает курс лечения. Температура нормализовалась, но присутствует слабость. Врачи оценивают состояние как стабильное. Заражение коронавирусом было подтверждено в ходе повторного теста. Под наблюдением находится и жена черновчанина. Ей через некоторое время сделают повторный тест на COVID-19. Еще один пациент с подозрением на заражение поступил в больницу 7 марта.

Фото Чернівецька ОДА/Facebook

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