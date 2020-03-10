- 16:32 У Минэкономики появился временный глава: кто такой Павел Кухта
- 16:32 Представители «ЕС» попытались сорвать встречу Светличной с коллективом Панютинского ВРЗ, — СМИ
- 16:17 Апрель уже наступил: с начала марта в Киеве побиты семь температурных рекордов
- 16:12 Матчи «Вольфсбург» — «Шахтер» и Польша — Украина из-за коронавируса сыграют без зрителей
- 15:49 Путин согласился на обнуление своих президентских сроков, Госдума поддержала
- 15:43 Задержан еще один подозреваемый в похищении в 2014 году евромайдановцев Луценко и Вербицкого
- 15:35 «Вольфсбург» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 15:34 "Время истекло": в сети заговорили о распаде популярной группы
- 15:24 Под Одессой сожгли автомобиль прокурора
- 15:23 Черновцы снова лихорадит: у еще одного вернувшегося из-за границы заподозрили коронавирус
- 15:17 В Польше отправили под суд пенсионера, который оскорблял украинцев в соцсетях
- 15:13 Налет со стрельбой в Николаеве: добычей грабителей стал кошелек
Черновцы снова лихорадит: у еще одного вернувшегося из-за границы заподозрили коронавирус
В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус. У мужчины есть признаки инфекционного заболевания, но окончательный диагноз поставят после проведения теста на COVID-19.
Как и в случае с первым выявленным случаем коронавируса, новый пациент поступил в больницу в Черновцах после поездки за границу. Мужчина посещал одну из стран, где зафиксирован случай COVID-19. Об этом сообщает областная госадминистрация.
Что касается первого заразившегося черновчанина, то он продолжает курс лечения. Температура нормализовалась, но присутствует слабость. Врачи оценивают состояние как стабильное. Заражение коронавирусом было подтверждено в ходе повторного теста. Под наблюдением находится и жена черновчанина. Ей через некоторое время сделают повторный тест на COVID-19. Еще один пациент с подозрением на заражение поступил в больницу 7 марта.
Фото Чернівецька ОДА/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.