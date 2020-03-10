Украина

Апрель уже наступил: с начала марта в Киеве побиты семь температурных рекордов

В нынешнем году весна в Киев пришла не по календарю. Та погода, что установилась в городе, больше соответствует норме для первой декады апреля. Мартовскую норму температура превышает на 9,5 градуса.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, с начала марта поставлены семь температурных рекордов. Так, очень теплой была ночь на 8 марта — столбики термометров не опустились ниже 7 градусов.

Теплой была и ночь на 10 марта. Все темное время суток температура держалась выше 6,8 градуса, ночь была самой теплой за 140 лет.

Напомним, метеорологи зафиксировали, что погодная весна пришла в Киев 10 февраля. А метеорологическая зима с морозами в целом по Украине длилась не более двух недель.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», какой погоды ждать весной. Об этом в статье «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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