Мир

Не хотел смотреть выступление президента? В РФ мужчина разгромил молотком с десяток телевизоров (видео)

В российском городе Томске, где ранее врачи извлекли из желудка 16-летней девушки полкило съеденных волос, во вторник, 10 февраля, произошел странный инцидент: местный житель пришел в магазин электроники и разгромил молотком около десятка широкоформатных телевизоров.

Видео с камер наблюдения опубликовало местное издание, пишет «Лайф».

На записи видно, что мужчина разбил около десятка широкоформатных телевизоров.

В региональном управлении МВД сообщили, что по факту инцидента назначена проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Также издание напоминает о схожем случае, который произошел в суровом городе Челябинске, где мужчина устроил погром в супермаркете, используя шампанское как гранаты.

Хулиган метал игристое как ручные гранаты и выкрикивал угрозы уничтожить все магазины в районе. Он требовал встречи с местной администрацией, но рандеву ему предстояло с сотрудниками ЧОП, а затем полиции.

Приехавшие на место охранники задержали «жонглёра шампанским» и передали в отдел МВД «Курчатовский».

Нарушитель, предположительно, находился под воздействием запрещённых веществ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «погроме» другого рода: в городе Санкт-Петербурге покупатели в надежде приобрести товары со скидкой потеряли человеческий облик и устроили погромы в закрывающихся магазинах. Многие ели и пили прямо в супермаркете. Люди хватали все, что попадалось им под руку.

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