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Коронавирус наступает: в Черновцах за день госпитализировали трех людей с подозрением на COVID-19
Пока до Черновцов доберется врач Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), осматривать ему, возможно, придется уже более чем одного больного коронавирусом.
Причина — во вторник, 10 марта, в больницы города направили еще трех человек с подозрением на COVID-19, всех их обязательно проверят на наличие коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.
«С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня госпитализированы три человека. Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находятся 5 человек», — говорится в сообщении.
Также в областной государственной администрации сообщили, что состояние единственного больного с подтвержденным коронавирусом стабильное.
В обладминистрации отмечаюют, что Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования черновчанина вирусом COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине утвердили план борьбы с эпидемией коронавируса. Так, помимо запуска Telegram-бота, который должен оперативно отвечать на вопросы населения относительно коронавируса COVID-19, правительство приняло решение проводить осмотр всех прибывающих в страну медработниками или пограничниками. Кроме прибывающих из-за границы, проверять будут пересекающих линию разграничения на Донбассе и админграницу с оккупированным Крымом.
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