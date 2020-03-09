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В Украине утвердили план борьбы с коронавирусом: что решил Кабмин
В Украине, кроме запуска Telegram-бота, который должен оперативно отвечать на вопросы населения относительно коронавируса COVID-19, правительство приняло решение проводить осмотр всех прибывающих в страну медработниками или пограничниками. Кроме прибывающих из-за границы, проверять будут пересекающих линию разграничения на Донбассе и админграницу с оккупированным Крымом.
На сайте Кабмина сообщается, что главой правительства утвержден усиленный план антикризисных профилактических мер по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно поручению премьер-министра, в пунктах пропуска должны дежурить реанимационные и медавтомобили. Руководители соответствующих ведомств должны пересмотреть запасы госрезерва в части наличия средств индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем, который нужно пополнить.
Кроме того, Шмыгаль поручил предоставить информацию об отечественных производителях индивидуальных защитных масок и выяснить их способность обеспечить спрос населения и медучреждений.
Министерство здравоохранения должно разработать алгоритм действий на случай возникновения коронавируса и довести его до ведома местных органов власти.
Кроме того, до 11 марта Минздрав и Минфин должны предоставить предложения по увеличению финансирования на закупку изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для диагностики коронавируса.
Напомним, по состоянию на 9 марта в мире зарегистрировано более 111 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 3893 — летальные.
В Украине пока зарегистрирован только один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 у мужчины из Черновцов, который путешествовал по Италии.
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