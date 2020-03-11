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Жертвы коронавируса: в РФ артистов бурятского театра приняли за больных COVID-19 китайцев и сдали в полицию
Паника перед стремительно распространяющимся по миру коронавирусом заставляет напуганных обывателей видеть носителя инфекции в любом незнакомце с раскосым разрезом глаз.
Так, в российском городе Красноярске постояльцы одного из хостелов приняли артистов бурятского театра «Байкал» за больных коронавирусом китайцев и заявили на них в полицию.
Об этом пишет «Сибирь.Реалии».
«Выгрузились из автобуса, и, пока заселялись, выхожу в фойе и вижу, что там стоит Росгвардия. Я начала интересоваться, что случилось, на что ответили, что бдительные соседи пожаловались на то, что группа китайцев высадились в хостеле у них дома, и они приехали разбираться в этой ситуации. Сказала, что мы из Бурятии, это Россия, всё нормально, мы на гастролях», — рассказала PR-менеджер театра Галина Лумбуцыренова.
По словам ариста Жаргала Бадмаева, это случилось с ним и его коллегами не в первый раз.
«Это очень неприятно на самом деле, живешь в своей стране, даже в Москве было несколько таких ситуаций. Это очень неприятно, друзья, так нельзя», — сказал Бадмаев.
Издание напоминает, что в связи с заболеванием власти Красноярского края приняли решение перенести на неопределенный срок экономический форум (КЭФ) из-за вспышки коронавируса. Ранее мероприятие планировалось провести 19−21 марта.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине также утвердили план борьбы с эпидемией коронавируса. Так, помимо запуска Telegram-бота, который должен оперативно отвечать на вопросы населения относительно коронавируса COVID-19, правительство приняло решение проводить осмотр всех прибывающих в страну медработниками или пограничниками. Кроме прибывающих из-за границы, проверять будут пересекающих линию разграничения на Донбассе и админграницу с оккупированным Крымом.
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