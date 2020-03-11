Мир

За сутки коронавирусом в Китае заразились 24 человека, в Южной Корее — 242

В Китае число жертв нового коронавируса, из-за подозрения на который в Черновцах госпитализировали еще трех людей, за последние сутки возросло на 22 человека.

Кроме того, количество заразившихся за сутки увеличилось на 24, а выздоровели 578 человек. Такие данные приводит в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

По данным ведомства, число инфицированных в стране достигло 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 61,4 тыс., умерли 3158. Согласно обновленным данным, показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,9% вместо 3,88% днем ранее. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 74,1% до 76,1%.

Ситуация по стране стабильная: в пяти из 31 региона совсем нет заболевших, число инфицированных в больницах еще 25 провинций, административных районов и городов центрального подчинения колеблется от одного до 100 человек. В Пекине насчитывается 101 заразившийся, в провинции Хэйлунцзян — 34, на Хайнане осталось всего три.

В центральной провинции Хубэй, где продолжается ликвидация главного очага пневмонии, за последние сутки умерли 22 (в остальных регионах летальных случаев не было), заразились 13, выздоровел 1471 человек. Несмотря на успешную борьбу с пневмонией, там все еще насчитывается более 15,6 тыс. инфицированных.

На территории большинства из 31 региона материковой части страны уже несколько дней полностью отсутствуют новые случаи заражения. Однако в Китае продолжает увеличиваться число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 79 таких случаев, из них 10 за последние сутки.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в КНР все еще находятся свыше 14,6 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 285 человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у более чем 4,4 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

В то же время в соседней Южной Корее зафиксировано 242 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране отмечено 7755 случаев заболевания. Об этом в среду сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки умерли шесть человек, общее число летальных исходов в стране достигло 60.

По данным ведомства, из больниц за день выписан 41 выздоровевший пациент. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее выздоровели 288 человек.

Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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