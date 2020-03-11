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Выглядела как под мухой: из-за "синдрома автопивоварни" непьющая девушка постоянно пьянела
В мире известно немало случаев, когда алкоголь не доводит до добра людей и зверей, потребляющих его. Но совсем другое дело — когда непьющий человек выглядит так, как после приличной дозы спиртного.
Именно такой случай был зафиксирован в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта), где 26-летняя татуировщица Алиссы Келш часто появлялась пьяной, хотя была совершенно безразличной к алкоголю.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Unilad.
Первой тревогу забила мать девушки Брук Келш, которая беспокоилась из-за того, что ее дочь часто появлялась пьяной. У Алиссы был запах изо рта, остекленевший взгляд и нечленораздельная речь. Она неожиданно начинала смеяться и выглядела так, как будто была постоянно пьяна. Эти симптомы впервые появились в 2018 году.
Брук знала, что Алисса — непьющая. Обеспокоенная мать начала искать причину состояния ее дочери, и после многих месяцев посещения врачей Алиссе поставили диагноз «синдром автопивоварни» — редкое состояние, из-за которого тело превращает сахар и углеводы в этанол.
Брук рассказала, что сначала никто не верил, что у ее дочери синдром автопивоварни, но поставленный диагноз многое объяснил, в частности, стало понятно, почему у ее дочери проявляются признаки алкогольного опьянения после приема пищи.
Предположительно, синдром автопивоварни развился у женщины из-за антибиотиков, которые она принимала. Алиссе назначили курс противогрибкового лечения, и уровень этанола в ее крови начал снижаться.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США найдена женщина с мочевым пузырем, который вырабатывает спирт. В отличие от людей с обычным синдромом автопивоварни, алкоголь не попадает в ее кровь, поэтому она не испытывает опьянения.
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