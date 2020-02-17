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Украина

Сивохо начал "наводить мосты": у Зеленского объявили о старте программы "примирения" с оккупированным Донбассом

16:27 17 февраля 2020 243
Сивохо
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как на Мюнхенской конференции президент Зеленский заявил о готовности к диалогу с жителями оккупированного Донбасса, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал запуск «Национальной платформы примирения и единства».

Инициативу должны запустить 19 февраля. Об этом Сивохо сообщил в Facebook.

«Задачи определены, начинаем работать. Приходи… Те», — сказал Сивохо на видео.

Напомним, ранее Сергей Сивохо предложил привлечь церковь в качестве посредника в урегулировании военного конфликта на Донбассе. Он также был возмущен решением народных депутатов отправить на доработку законопроекты, которыми предлагалось урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Фото: facebook Сергей Сивохо

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