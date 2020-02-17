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Сивохо начал "наводить мосты": у Зеленского объявили о старте программы "примирения" с оккупированным Донбассом
После того, как на Мюнхенской конференции президент Зеленский заявил о готовности к диалогу с жителями оккупированного Донбасса, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал запуск «Национальной платформы примирения и единства».
Инициативу должны запустить 19 февраля. Об этом Сивохо сообщил в Facebook.
«Задачи определены, начинаем работать. Приходи… Те», — сказал Сивохо на видео.
Напомним, ранее Сергей Сивохо предложил привлечь церковь в качестве посредника в урегулировании военного конфликта на Донбассе. Он также был возмущен решением народных депутатов отправить на доработку законопроекты, которыми предлагалось урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Фото: facebook Сергей Сивохо
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