Мир

После того, как мать из США напугал «демонический младенец», жительница американского штата Индиана Анджела Келсей рассказала в соцсети Facebook свою «страшную историю». Проснувшись ночью, она пережила самый большой ужас в своей жизни. Анджела услышала скрип открывающейся двери и увидела, что к ней бесшумно приближается в темноте жуткие светящиеся зеленым глаза и рот — это было похоже на лицо демона. Покрывшаяся холодным потом Анджела попыталась молиться — но это не помогло. Инфернальное создание было все ближе и ближе.

Женщина уже готовилась дать призрачному явлению физический отпор и врезать ему по шее. Но тут американка услышала шепот: «Мама?». И поняла, что это никакой не демон — а ее собственный младший сын Леннокс, которому не спалось, и он решил прийти к маме в спальню.

А светились в темноте фрагменты рисунка на его пижаме, где была изображена черепашка-ниндзя.

36-летняя американка пришла к трем заключениям. Во-первых, ее двухлетний сын — будущий ниндзя, как как умеет передвигаться абсолютно беззвучно. Во-вторых, она едва не врезала по шее собственному ребенку. И в третьих, в будущем, если она хочет рассчитывать на быструю помощь Бога и архангела Михаила, ей следует молиться почаще — а не рассматривать их, как друзей, которым «звонишь только, когда надо одолжить денег».

К слову, дому семейства Келсей 120 лет. Так что Анджела не исключает, что тут могут наблюдаться паранормальные явления.

А в комментариях к посту Анджелы одна из женщин рассказала, что с ней произошла похожая история. Однажды она проснулась в три часа утра и увидела нечто светящееся в ногах своей кровати. Лягнув ногой, она спихнула «привидение» на пол — а это оказался ее трехлетний сын в пижаме со светящимся динозавром, в которую его нарядила свекровь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой истории — мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром.

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