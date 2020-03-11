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Оккупанты устроили массовые обыски в домах крымских татар в Бахчисарае: что об этом известно (фото)
В оккупированном Крыму российские силовики обыскивают дома крымских татар. Нарушения прав человека на полуострове уже стали обыденностью.
Об обысках сообщает группа «Крымская солидарность», которая разместила информацию на своей странице в Facebook.
Обыски прошли у семи крымских татар: стримера «Крымской солидарности» Сейдамета Мустафаева, Шукри Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, активиста «Крымской солидарности» Амета Сулейманова, Айдера Сулейманова и бывшего активиста «Крымской солидарности» Сейтумер Сейтумерова.
В частности, у Амета Сулейманова и его брата Айдера изъяли телефоны, а также подбросили литературу.
«Подкинули 2 новые книги, аккуратно завернутые в обложки, на стол, где дети делали школьные уроки», — сообщила супруга Амета Сулейманова.
Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что Турция потребовала вернуть Крым Украине.
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