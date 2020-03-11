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Пересаженные девушке руки донора-мужчины сменили цвет и форму спустя три года после операции (фото, видео)

10:21 11 марта 2020 458
Шрейя после операции
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В 2017 году жительница индийского города Пуна Шрейя Сидданагоудер, которой в то время было 19 лет, стала первой в стране и во всей Азии пациенткой, которой пересадили обе руки. Свои конечности девушка потеряла в сентябре 2016 года после ДТП.

Ей пересадили руки 20-летнего студента по имени Сачин, который погиб в аварии на мотоцикле. Операция, в которой были задействованы 20 хирургов и 16 анестезиологов, длилась более 13 часов.

После хирургического вмешательства последовал долгий период реабилитации. Шрейя училась заново пользоваться руками. Несколько месяцев назад мать девушки заметила, что мужские руки дочери разительно изменились — они поменяли цвет и значительно посветлели, словно адаптировавшись под цвет кожи новой хозяйки. Кроме того, они поменяли форму, стали более женственными и изящными, запястья стали уже, пальцы — тоньше.

Врач Субрамания Ийер говорит, что медики не ожидали таких изменений. «Это наш первый случай пересадки мужских рук женщине. Мы можем только предполагать, что изменения вызвали женские гормоны, но оценить истинную причину этого сложно», — сказал он журналистам издания Indian Express. И предположил, что в организме девушке вырабатывается меньше меланина — пигмента, который ответственен за цвет кожи.

Сейчас 21-летняя Шрейя ведет нормальную жизнь, хотя пальцы еще не всегда ее полностью слушаются. Однако она уже способна писать, и смогла успешно сдать письменные экзамены в колледже.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что хирурги во Вьетнаме первыми в мире пересадили руку от живого донора.

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