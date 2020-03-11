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Шоу-бизнес

Бывшая жена Владимира Остапчука впервые высказалась о его любовнице

10:41 11 марта 2020 59
Елена Войченко
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Бывшая жена известного телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко, раскрывшая ранее причины развода, впервые высказалась о новой пассии мужа. Имя новой возлюбленной Вовы журналисты рассекретили еще месяц назад. Вероятно, это 33-летняя нотариус Кристина, которая публикует в соцсетях фото и видео в то же время и в тех же местах, что и Владимир.

Елена прокомментировала новые отношения Остапчука и рассказала, почему бракоразводный процесс затягивается.

«Со стороны девушки мне все понятно — она в отношениях, она влюблена, здесь все ясно. Его позиция непонятна мне, я не знаю, понятна ли она ему», — сказала Елена Войченко в эфире канала «Украина».

Она также поделилась подробностями, как проходит их бракоразводный процесс. Пара делит не только совместно нажитое имущество, но и решает, кто и как будет заботиться об их детях — дочери Эмилии и сыне Эване-Александре.

«Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где они будут находиться, кто будет финансово каким образом их поддерживать. К сожалению, Владимир тут не хочет никакую официальную ответственность брать на себя в никаком плане. Поэтому, наверное, или это решит суд, или дай бог, человек дойдет до какого-то разумного заключения», — рассказала Елена Войченко в интервью программе «Зірковий шлях».

Сейчас, по словам женщины, у бывшего нет времени на детей. Последний раз они виделись полторы недели назад.

«Он присылает сообщения, иногда звонит. Преимущественно для того, чтобы сказать, что он занят. И вот так. Ну, человек работает», — прокомментировала Елена.

Напомним, Остапчук в последнее время мастерски провоцирует скандалы. То он неудачно пошутил о «Евровидении», то разозлил сеть ироничным роликом «Твою мать», в котором спел о тяготах отцовства.

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