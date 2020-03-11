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Кот, к которому приставал назойливый попугай, удивил завидным терпением (видео)
Если ранее сеть удивила своим ангельским терпением кошка, к которой приставала сорока, то теперь героем дня в интернете стал кот, который стоически переносит нежелательные знаки внимания другой назойливой птицы.
В видеоролике, опубликанном на платформе Reddit и озаглавленном: «Птицы друзья, не еда», кот долго терпит бесцеремонного попугая, который трогает его лапой и пытается ткнуть клювом. Лишь в конце ролика у животного все же сдают нервы и оно все-таки замахивается на попугая лапой, прогоняя его.
В комментариях пользователи высказали комплименты выдержке кота. Но в то же время многие тревожились за его здоровье. «Хозяева, вы можете просто не позволять вашей птицы мучить кота?», «Кот реагирует гораздо спокойнее, чем реагировал бы я, если бы попугай стоял на моем лице, пытаясь выклевать мне глаз!».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что попытки «влюбленного» попугая добиться взаимности у совы насмешили сеть.
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