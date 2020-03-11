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- 11:30 Из-за коронавируса Наоми Кэмпбелл путешествует в защитном костюме, очках, перчатках и маске
Из-за коронавируса Наоми Кэмпбелл путешествует в защитном костюме, очках, перчатках и маске (фото, видео)
После того, как Шэрон Стоун пришлось проходить контроль на симптомы коронавируса, чтобы попасть на вечеринку в честь собственного дня рождения, британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала у себя в Instagram фотографии, показав, в каком виде она теперь путешествует по миру. Опасаясь заразиться коронавирусом, 49-летняя Наоми одевается с головы до ног в защитный костюм, пластиковые очки, латексные перчатки и маску.
Также супермодель всегда носит с собой дезинфицирующие средства, которыми протирает все поверхности в самолете к которым прикасается. Еще летом прошлого года Кэмпбелл опубликовала видео, в котором показала, как она это делает. На фоне последних событий, ролик стал сверхпопулярным.
Черная Пантера также из соображений гигиены не пользуется пледами, которые выдают пассажирам бизнес-класса, а возит с собой собственное флисовое одеяло. «Безопасность — прежде всего», — заявляет модель.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Wizz Air временно прекращает полеты в Израиль и Италию в связи с эпидемией коронавируса.
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