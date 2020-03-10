Украина

Wizz Air временно прекращает полеты в Израиль и Италию

Венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air внесла коррективы в свою работу в связи с эпидемией коронавируса.

РБК-Украина сообщает, что все итальянские рейсы отменяются с 10 марта по 3 апреля. Также приостанавливаются полеты в Израиль и из него — в этом случае срок меньше: с 12 по 23 марта.

Fly UIA сообщает в Facebook, что ряд рейсов отменила компания МАУ. Это касается некоторых полетов в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Испанию, Израиль, Великобританию, Литву, Польшу, Азербайджан, Турцию, Венгрию, Австрию, Чехию, Данию, Финляндию и отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

Как сообщалось ранее, украинцам, которые вернулись из стран, атакованных коронавирусом, дали полезные советы, как контролировать состояние своего здоровья.

Фото: Wizz Air

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