«Нам нечего делать в эпицентре коронавируса»: матч Лиги Европы под угрозой срыва (фото)

Спорт

Руководство испанского «Хетафе» не намерено отпускать команду в Милан на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера», который должен состояться в Италии в четверг, 12 марта.

Президент клуба Анхель Торрес настроен решительно, вплоть до того, что в случае отказа в переносе матча готов принять дисквалификацию.

«Если ситуация значительно не изменится, „Хетафе“ не полетит в Италию на матч. Мы попросили УЕФА найти альтернативу. Мы не хотим ехать в эпицентр коронавируса, в этом нет нужды. Мы попросили у федерации содействии, чтобы избежать дисквалификации. Если нас дисквалифицируют, пусть будет так. Я не собираюсь рисковать. Мы очень возбуждены перед этой игрой, но если все так сложится, пусть так и будет. Мне сказали попросить разрешения у Министерства транспорта, но я не собираюсь этого делать. Я не поеду туда, куда не хочу ехать. Представители „Интера“, с которыми мы общались, согласились, что ехать туда неприемлемо. Либо игру перенесут из Милана, либо перенесут на другой день. Это было бы разумнее», — заявил функционер.

Президент "Хетафе" Анхель Торрес

На данный момент официальный сайт УЕФА сообщает, что поединок «Интер» — «Хетафе» пройдет в оговоренное время (12 марта в 22:00 по киевскому времени) без допуска зрителей на трибуны.

Отметим, что, кроме матча на миланском «Джузеппе Меацца», также еще четыре поединка Лиги Европы планируется провести без зрителей: «Вольфсбург» — «Шахтер», ЛАСК — «Манчестер Юнайтед», «Севилья» — «Рома», «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боссы УЕФА после консультаций с ВОЗ приняли решение проводить Евро-2020 в полном объеме со зрителями на трибунах стадионов.

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