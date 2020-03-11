- 12:27 «ПСЖ» — «Боруссия» Д.: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов
- 12:24 ПЦУ развенчала популярный миф о посте
- 12:14 «Сложно подобрать слова»: экс-жена Потапа эмоционально высказалась о распаде «Время и Стекло»
- 12:14 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 12:13 Изменил Конституцию, чтобы остаться: в сети обсуждают решение Госдумы обнулить президентские сроки Путина
- 12:12 День ангела Марины: красивые поздравления и открытки
- 11:56 По всей Украине могут объявить карантин из-за коронавируса: онлайн-трансляция
- 11:48 «Нам нечего делать в эпицентре коронавируса»: матч Лиги Европы под угрозой срыва
- 11:44 Боевики обстреляли школу и жилые дома в Марьинке
- 11:43 С 16 марта через спутник снова можно будет бесплатно смотреть украинские каналы, но не все
- 11:39 Во всех школах и детсадах Киева объявлен карантин из-за коронавируса
- 11:38 Букмекеры назвали нового фаворита «Евровидения»
«Нам нечего делать в эпицентре коронавируса»: матч Лиги Европы под угрозой срыва (фото)
Руководство испанского «Хетафе» не намерено отпускать команду в Милан на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера», который должен состояться в Италии в четверг, 12 марта.
Президент клуба Анхель Торрес настроен решительно, вплоть до того, что в случае отказа в переносе матча готов принять дисквалификацию.
«Если ситуация значительно не изменится, „Хетафе“ не полетит в Италию на матч. Мы попросили УЕФА найти альтернативу. Мы не хотим ехать в эпицентр коронавируса, в этом нет нужды. Мы попросили у федерации содействии, чтобы избежать дисквалификации. Если нас дисквалифицируют, пусть будет так. Я не собираюсь рисковать. Мы очень возбуждены перед этой игрой, но если все так сложится, пусть так и будет. Мне сказали попросить разрешения у Министерства транспорта, но я не собираюсь этого делать. Я не поеду туда, куда не хочу ехать. Представители „Интера“, с которыми мы общались, согласились, что ехать туда неприемлемо. Либо игру перенесут из Милана, либо перенесут на другой день. Это было бы разумнее», — заявил функционер.
На данный момент официальный сайт УЕФА сообщает, что поединок «Интер» — «Хетафе» пройдет в оговоренное время (12 марта в 22:00 по киевскому времени) без допуска зрителей на трибуны.
Отметим, что, кроме матча на миланском «Джузеппе Меацца», также еще четыре поединка Лиги Европы планируется провести без зрителей: «Вольфсбург» — «Шахтер», ЛАСК — «Манчестер Юнайтед», «Севилья» — «Рома», «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боссы УЕФА после консультаций с ВОЗ приняли решение проводить Евро-2020 в полном объеме со зрителями на трибунах стадионов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!