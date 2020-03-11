«Сложно подобрать слова»: экс-жена Потапа эмоционально высказалась о распаде «Время и Стекло»

Шоу-бизнес

Новость о распаде популярной «Время и Стекло» стала шоком для поклонников группы. Продюсер Ирина Горовая знала о закрытии проекта ранее, но не смогла сдержать эмоций после официального заявления солистов Нади Дорофеевой и Позитива. Экс-жена Потапа, вместе с которым они создавали и развивали проект, эмоционально высказалась о распаде коллектива на своей странице в Facebook.

«Если честно, очень трудно подобрать слова. правильные слова. Для меня вы не просто группа — вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съёмок, концертов, примерок, поездок. десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллион часов душевных разговоров. Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело — на съемках клипа „Навсегда никогда“, когда мы смотрели все эти архивные кадры — на меня нашла такая ностальгия», — написала Ирина Горовая.

Напомним, вчера группа «Время и Стекло» выпустила последний клип «Никогда навсегда». Через полгода в Киеве состоятся последний концерт группы.

Надя и Позитив будут развиваться сольно, но остаются в команде Потапа.

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