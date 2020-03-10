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"Время истекло": в сети заговорили о распаде популярной группы (видео)
Популярная группа «Время и Стекло» после зимних каникул представила новый клип с интригующим названием «Время истекло». В видео солисты Надя Дорофеева и Позитив появляются на сцене перед огромным экраном, на котором демонстрируются архивные кадры артистов. В песне артисты будто прощаются, поют о том, что нужно отпускать, но будут помнить друг друга всегда.
После просмотра трогательного клипа поклонники группы всерьез обеспокоились, они засыпали социальные сети Нади и Позитива вопросами о возможном распаде группы. Они предполагают, что каждый из артистов может заниматься сольной карьерой, или же Надя собралась в декрет, поэтому дуэт может быть поставлен на паузу.
«Что значит, время истекло? Это все?», «Создается ощущение, что группа скоро распадется», «Ответьте, пожалуйста: вы уходите или нет?», «Неужели это конец? Конец эпохи», — пишут в комментариях под видео.
Пока ни Надя, ни Позитив возможный распад группы не комментируют.
Напомним, Позитив пишут музыку, принимает участие в проекте MOZGI.
Надя Дорофеева ранее рассказывала в интервью, что тоже пишет песни и не исключает сольного развития.
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