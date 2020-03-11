Поклонники рыдают: «Время и Стекло» прекращают свое существование (видео)

Шоу-бизнес

Группа «Время и Стекло», выпустившая свой последний клип, действительно прекращает свое существование. Об этом официально заявили солисты коллектива Надя Дорофеева и Позитив. Они опубликовали видео, в котором прокомментировали, почему после десяти лет успешной карьеры решили поставить точку.

«Когда я осознаю, что группа „Время и Стекло“ существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции — это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло. Такой огромный период, целая творческая жизнь — большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать, только еще круче и по-другому — наступает новый этап», — сказала Надя.

Позитив поблагодарил всех поклонников за поддержку и пообещал, что через полгода «Время и Стекло» даст свой последний концерт. А дальше каждый из артистов будет заниматься сольным развитием.

Поклонники в комментариях не скрывают своих эмоций, они рыдают.

Напомним, Надя Дорофеева и ранее в интервью намекала, что сама пишет песни и мечтает о сольной карьере.

Также дуэт «Потап и Настя» после десяти лет популярности был поставлен на паузу. Но причиной этому стали личные отношения между Алексеем Потапенко и Настей Каменских.

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