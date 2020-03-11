В Киеве до 13 марта можно пройти бесплатное медицинское обследование (адреса медпунктов)

Здоровье и медицина

В Киеве рамках проекта «Врач в вашем доме» снова работают медпункты, где проводят бесплатные обследования. Посетить медпункт может каждый желающий, и недалеко от дома (точки есть во всех районах).

В ходе экспресс-диагностики обследуемые, как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, получают первичные данные о своем здоровье и при необходимости — консультации медиков. Кроме того, к людям, которые не могут сами обратиться в медзаведения, приезжают мультидисциплинарные бригады (в составе семейного врача и узкопрофильных специалистов).

На прошлой неделе более чем у половины пациентов обнаружился лишний вес и фиксировали повышенное артериальное давление, у четверти обследуемых был высокий уровень глюкозы в крови, а у половины поднялся уровень холестерина. Такие признаки указывают на серьезные сбои в здоровье, поэтому следует прежде всего показаться своему врачу, который назначит лечение.

Медпункты (работают в основном с 11:00 до 14:00) можно посетить по таким адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

11−13 марта — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

11 марта — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),

12 марта — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

13 марта — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

11 марта — 09:00—12:00 — улица Драйзера, 19, каб. 202;

12 марта — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

11 марта — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины); 09:00—11:00 — улица Курнатовского, 7, 1-й этаж, амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП);

12 марта — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, жэо № 404;

13 марта — улица Сергиенко, 23, амбулатория № 1;

Оболонский район

13 марта — улица Тимошенко, 16, первый этаж, Центр оказания админуслуг;

Печерский район

11 марта — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;

12 марта — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;

13 марта — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

11 марта — улицы Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, Бестужева, 32 (Территориальный социальный центр);

12 марта — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;

13 марта — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

11, 13 февраля - 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

12 марта — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97;

Соломенский район ( 10:00—12:00 )

11 марта — проспекты Воздухофлотский, 41, Победы, 45, аптека № 36;

12 марта — бульвар В. Гавела, 7 В (амбулатория № 5 ЦПМСП № 1);

13 марта — проспекты Лобановского, 2 (амбулатория № 4, ЦПМСП № 2), Л. Гузара, 3, амбулатория № 1,2 ЦПМСП № 1,

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

11 марта — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

12 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

13 марта — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Между тем, по данным столичного департамента здравоохранения, на десятую неделю зарегистрированы 14 199 больных гриппом и ОРВИ (на предыдущей неделе — 13 758), то есть отмечался рост заболеваемости на 3,2 процента. Среди школьников заболеваемость выросла на 7,1 процента. По информации столичного департамента образования и науки, на 10 марта учебный процесс приостановили в 11 школах (в одной — полностью, в остальных — частично), восстановили занятия в 16 учебных заведениях. На стационарном лечении находились 267 человека, из которых 207 — дети. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 514 киевлян.

Сезонный грипп в Украине продолжает уносить жизни. Несмотря на то, что интенсивность заболеваемости меньше, чем в прошлом году (на 4,3%), с начала сезона зафиксированы 54 летальных случая. За последние дни в Ровенской и Днепропетровской областях от осложнений умерли два человека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что в марте киевляне могут обследоваться на передвижном флюорографе.

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