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- 12:47 В Киеве до 13 марта можно пройти бесплатное медицинское обследование (адреса медпунктов)
В Киеве до 13 марта можно пройти бесплатное медицинское обследование (адреса медпунктов)
В Киеве рамках проекта «Врач в вашем доме» снова работают медпункты, где проводят бесплатные обследования. Посетить медпункт может каждый желающий, и недалеко от дома (точки есть во всех районах).
В ходе экспресс-диагностики обследуемые, как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, получают первичные данные о своем здоровье и при необходимости — консультации медиков. Кроме того, к людям, которые не могут сами обратиться в медзаведения, приезжают мультидисциплинарные бригады (в составе семейного врача и узкопрофильных специалистов).
На прошлой неделе более чем у половины пациентов обнаружился лишний вес и фиксировали повышенное артериальное давление, у четверти обследуемых был высокий уровень глюкозы в крови, а у половины поднялся уровень холестерина. Такие признаки указывают на серьезные сбои в здоровье, поэтому следует прежде всего показаться своему врачу, который назначит лечение.
Медпункты (работают в основном с 11:00 до 14:00) можно посетить по таким адресам:
Голосеевский район (
11−13 марта — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
11 марта — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),
12 марта — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
13 марта — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
11 марта —
12 марта —
Днепровский район
11 марта — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины);
12 марта — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, жэо № 404;
13 марта — улица Сергиенко, 23, амбулатория № 1;
Оболонский район
13 марта — улица Тимошенко, 16, первый этаж, Центр оказания админуслуг;
Печерский район
11 марта — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;
12 марта — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;
13 марта — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
11 марта — улицы Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, Бестужева, 32 (Территориальный социальный центр);
12 марта — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;
13 марта — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
11, 13 февраля -
12 марта —
Соломенский район (
11 марта — проспекты Воздухофлотский, 41, Победы, 45, аптека № 36;
12 марта — бульвар В. Гавела, 7 В (амбулатория № 5 ЦПМСП № 1);
13 марта — проспекты Лобановского, 2 (амбулатория № 4, ЦПМСП № 2), Л. Гузара, 3, амбулатория № 1,2 ЦПМСП № 1,
Шевченковский район (прием
11 марта — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
12 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
13 марта — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
Между тем, по данным столичного департамента здравоохранения, на десятую неделю зарегистрированы 14 199 больных гриппом и ОРВИ (на предыдущей неделе — 13 758), то есть отмечался рост заболеваемости на 3,2 процента. Среди школьников заболеваемость выросла на 7,1 процента. По информации столичного департамента образования и науки, на 10 марта учебный процесс приостановили в 11 школах (в одной — полностью, в остальных — частично), восстановили занятия в 16 учебных заведениях. На стационарном лечении находились 267 человека, из которых 207 — дети. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 514 киевлян.
Сезонный грипп в Украине продолжает уносить жизни. Несмотря на то, что интенсивность заболеваемости меньше, чем в прошлом году (на 4,3%), с начала сезона зафиксированы 54 летальных случая. За последние дни в Ровенской и Днепропетровской областях от осложнений умерли два человека.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что в марте киевляне могут обследоваться на передвижном флюорографе.
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