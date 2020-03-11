Деньги

Исполнительная служба начала блокировать счета украинцев «ПриватБанке»: что происходит

«ПриватБанк» начал рассылать своим клиентам уведомления об аресте счета — это связано со взысканием штрафов из-за нарушения правил дорожного движения. Ранее «ПриватБанк» предупреждал о перебоях в работе банкоматов.

Анализ базы должников Минюста показывает, что арест инициирован Департаментом транспортной инфраструктуры исполнительного органа КГГА.

Подробности ареста можно узнать только в исполнительной службе, так как операторы банка не знают ни суммы штрафа, ни по какому делу он наложен.

OBOZREVATEL обратился в пресс-службу «ПриватБанка», где подтвердили, что учреждение подчиняется распоряжениям исполнительной службы.

«Подобная практика существовала всегда. С ноября прошлого года этот процесс удалось ускорить благодаря автоматизации. Теперь клиенты, которые оплатили штраф, гораздо быстрее получают доступ к своим счетам», — заявили в банке.

Ранее сообщалось, что «ПриватБанк» подключился к сервису проверки электронных квитанций.

Фото: Delo.ua

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