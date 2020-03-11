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Убийство Гандзюк: суд принял окончательное решение по экстрадиции Левина
В Болгарии апелляционный суд города Бургас подтвердил решение суда первой инстанции, касающееся экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
«Украинская правда» сообщает, что сам Левин категорически против возвращения в Украину. Он заявляет, что на родине его поместят в секретную тюрьму и будут применять силовые методы. Левин утверждает, что станет содействовать расследованию преступления, однако из Болгарии.
Адвокат Левина считает, что запрос от Генпрокуратуры Украины недействителен, так как этот орган уже реформирован в Офис генерального прокурора.
Но решение суда является окончательным и не может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей Павловского, который фигурирует в деле об убийстве Гандзюк.
Фото: Интерпол
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