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Украина

Убийство Гандзюк: суд принял окончательное решение по экстрадиции Левина

15:05 11 марта 2020 53
Алексей Левин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Болгарии апелляционный суд города Бургас подтвердил решение суда первой инстанции, касающееся экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

«Украинская правда» сообщает, что сам Левин категорически против возвращения в Украину. Он заявляет, что на родине его поместят в секретную тюрьму и будут применять силовые методы. Левин утверждает, что станет содействовать расследованию преступления, однако из Болгарии.

Адвокат Левина считает, что запрос от Генпрокуратуры Украины недействителен, так как этот орган уже реформирован в Офис генерального прокурора.

Но решение суда является окончательным и не может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей Павловского, который фигурирует в деле об убийстве Гандзюк.

Фото: Интерпол

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